C’è una Springsteen sul podio dell'equitazione a Tokyo 2020 e non si tratta di un caso di omonimia: Jessica, 29enne secondogenita del Boss, ha conquistato la medaglia d’argento con Team USA nel salto a ostacoli a squadre Per l’amazzone statunitense in sella allo stallone olandese dodicenne Don Juan van de Donkhoeve si tratta del coronamento di un sogno, dopo l’esperienza da riserva ai Giochi di Londra e la mancata convocazione per Rio 2016. Papà Bruce e mamma Patti – veri e propri tifosi on the road della figlia – saranno in brodo di giuggiole: dopo un'unica penalità nel suo turno iniziale Jessica si era protagonista di un percorso netto nel barrage thrilling, vinto per un'inezia dalla Svezia.

L'esercizio di Jessica Springsteen, figlia del Boss

"Mio papà mi ha insegnato a lavorare sodo e dedicarmi a qualcosa. Per lui guardarmi mentre cavalco risulta rilassante, non credo diventi nervoso come mia madre, ma entrambi adorano davvero venire a vedermi e io sono felice per questo." (Jessica Springsteen @CNN)

Passione ereditata da mamma Patti

Allergico a luci della ribalta sempre più soffocanti, a inizio anni Novanta Bruce Springsteen si trasferisce da Los Angeles al “suo” New Jersey assieme alla moglie Patti Scialfa (corista e chitarrista della E Street Band). Il ranch di Stone Hill di Cold Necks, splendida tenuta di 1200 metri quadrati, secondo la coppia è l’ambiente ideale dove crescere i figli. Sarà proprio Patti a trasmettere la passione per i cavalli alla figlia praticando per prima l’equitazione; Jessica spiegherà in seguito come le lunghe passeggiate a cavallo rappresenteranno l’escamotage più piacevole per cementare il rapporto madre-figlia.

Un pizzico di Italia

Si può gioire per un successo statunitense, per giunta ottenuto nel quadro di uno degli sport più elitari al mondo? Si può, si può. Se si venera il Boss, in primis, e dalle nostre parti c’è un esercito di fan devoti, in secondo luogo perché c’è tanta Italia nella famiglia Springsteen: la nonna paterna di Jessica Adele ha origini italiane (di Vico Equense, nomen omen) e poi la stessa Jessica è fidanzata con il cavaliere leccese Lorenzo De Luca e con lui ha trascorso il lockdown in Italia. Da Born to Run a Born to Ride il passo è breve e oggi sarà festa grande per la famiglia Springsteen.

