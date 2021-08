Andrew Hoy nella leggenda. Il cavaliere australiano, 62 anni, sta partecipando alla sua ottava Olimpiade ed ha già ottenuto un argento nel concorso completo a squadre ed un bronzo nella prova individuale dell'equitazione. Si tratta dell'atleta più in là con l'età a conquistare un podio olimpico dal lontano 1968, quando il velista Louis Noverraz ottenne un argento a 65 anni.

Andrew Hoy Credit Foto Getty Images

La carriera olimpica dell'aussie è iniziata a Los Angeles 1984, quando era il più giovane della spedizione del suo Paese. La prima medaglia è giunta a Barcellona 1992, con l'australiano che non saliva sul podio da 21 lunghissimi anni, precisamente dai Giochi di Sidney 2000.

Curiose le sue dichiarazioni, su un villaggio olimpico che spesso lo scambia per un addetto ai lavori piuttosto che per un atleta: "Quando ho iniziato questo sport ero orgoglioso di essere il più giovane della squadra – ha scherzato –. Ora quando mi incontrano nel Villaggio mi chiedono cosa sto facendo lì, se sono un funzionario, e gli dico di no, sono un ateta».

