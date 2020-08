Adamo contento dei piloti Hyundai Motorsport

-

Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport, si è detto felice del risultato ottenuto dalle i20 R5 al Rally di Roma Capitale.

La gara era la prima di livello internazionale a ripartire dopo il lockdown, per cui la Casa coreana ha fatto correre anche Dani Sordo e Pierre-Louis Loubet nella categoria Rally Stars riservata alle WRC.



Le Hyundai i20 R5 del FIA European Rally Championship sono invece state affidate a Craig Breen (Team MRF Tyres, quarto assoluto) e Grégoire Munster (Hyundai Customer Racing Junior Driver, quarto in ERC1 Junior e settimo assoluto).



“Craig ha fatto un ottimo lavoro con la Hyundai i20 R5, sappiamo che la MRF sta costruendo e sviluppando le sue gomme con grande impegno - ha detto Adamo - Non è facile presentarsi in un campionato così duro come l'ERC ed essere immediatamente competitivi come gli altri, ma alcuni tempi in PS hanno detto che siamo lì a giocarcela. Craig è il pilota che può dargli supporto ed esperienza che servono, e il BRC Racing Team come sempre è stato fantastico".



“Anche per i nostri giovani abbiamo avuto degli ottimi risconti, Grégoire Munster è stato consistente in un rally per niente facile e sinceramente sono molto contento di come ha corso".



“Infine vorrei ringraziare Jean-Baptiste Ley di Eurosport per il caloroso benvenuto che ci ha dato, così come FIA, ACI Sport e Bruno De Pianto, organizzatore del Rally di Roma Capitale, per averci dato modo di essere qui in questo weekend. I grandi e ambiziosi sforzi compiuti in questo periodo, specialmente pensando alle condizioni dovute al COVID-19, sono stati fantastici. Solo la gente con questa determinazione e passione per il motorsport poteva rendere possibile tutto ciò, per cui li ringrazio".

