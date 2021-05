Gli organizzatori del Barum Czech Rally Zlín hanno pubblicato la Rally Guide per il FIA European Rally Championship con largo anticipo.

Dopo che la 50a edizione era stata rinviata lo scorso anno causa COVID-19, l'evento ora si terrà il 27-29 agosto.La pubblicazione di questo documento è un altro importante passo avanti per la gara asfaltata che sarà valida anche per il campionato ceco. Cliccate qui per vederla.