Bassas pronto per riprendere l’avventura in ERC3 Junior a Liepaja

Pep Bassas sa benissimo che al Rally Liepāja affronterà un debutto molto impegnativo.

Dopo la prima uscita nel FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale, il pilota del Rallye Team Spain e Axel Coronado hanno una nuova sfida su terra da intraprendere.



“Axel ed io siamo molto impazienti di correre il Rally Liepāja - ha detto lo spagnolo prima di salire sulla sua Peugeot 208 Rally4 - Dobbiamo essere chiari, sarà una sfida molto più impegnativa rispetto al Rally di Roma Capitale. Non siamo abituati a correre su terra con così tanti salti, per andare forte devi avere fiducia".



“Il nostro obiettivo primario è fare il più possibile in ERC3 Junior. Siamo in una buona posizione dopo il primo round, ma il calendario è molto compatto e dobbiamo essere concentrati. Voglio solo terminare la gara e prendere punti, il podio non è una priorità in questo momento. Questo è ciò che il Rallye Team Spain si aspetta da me al Rally Liepāja. Ovviamente dobbiamo spingere, ma senza prendere troppi rischi".

