Andreas Mikkelsen ha vinto il 55th Azores Rallye, quinto round del FIA European Rally Championship che ha vissuto un finale mozzafiato.

Il pilota della Toksport WRT, al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo gommata MICHELIN su cui era affiancato da Elliott Edmondson, ha battuto Dani Sordo per 14"8.



“Avevamo un buon vantaggio su Dani e abbiamo cercato di correre in modo pulito - ha detto il norvegese - Nelle ultime due PS abbiamo fatto la differenza, così nella Sete Cidades ho potuto amministrare un po'. Ringrazio il team ed Elliott per l'ottimo lavoro fatto, è stata una grande lotta e mi sono divertito a combatterla contro Dani. E' stato un bel weekend e siamo contenti".



Sordo (Team MRF Tyres - Hyundai i20 R5) si accontenta del secondo posto, mentre Efrén Llarena (Rallye Team Spain) centra un incredibile terzo posto superando Ricardo Moura (ARC Sport), capottatosi nell'ultima tratta.



“Ho fatto un errore stupido, cercando di stare molto interno in una curva e finendo col prenderne il bordo, così ci siamo ribaltati", ha ammesso il portoghese all'arrivo, sceso quarto.



Top5 per Miko Marczyk (ORLEN Team), con Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) sesto.





Foto:Chris Rawes/ERC Radio

