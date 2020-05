Cosa hanno fatto i 5 Campioni dell’ERC Junior

-

I vincitore del FIA ERC3 Junior Championship hanno cominciato da qui la loro carriera: vediamo cosa hanno fatto dopo il titolo.

2014: Stéphane Lefebvre

Il francese vinse il primo titolo dell'ERC3 Junior in Corsica una settimana prima di aggiudicarsi anche quello Junior WRC in Gran Bretagna. L'estate seguente è passato al Mondiale andando a punti.



2015: Emil Bergkvist

Lo svedese terminò quarto al debutto su una Rally2 al Rally International du Valais dopo aver chiuso in anticipo i discorsi in ERC3 Junior. Dopo due anni con le Rally2 nel WRC è tornato sulle 2WD e nel 2018 si è laureato Campione Junior WRC.



2016: Marijan Griebel

Il poliziotto tedesco vinse il titolo nel 2016 andando a correre con una ŠKODA Fabia R5 il Cyprus Rally terminando secondo. L'anno dopo ha vinto l'ERC1 Junior e nel 2018 è stato Campione in Germania, prendendo punti anche nelle gare del WRC.



2017: Chris Ingram

Ha battuto Jari Huttunen in ERC3 Junior al Rally Liepāja del 2017, poi ha perso per un soffio l'ERC1 Junior 12 mesi dopo. L'inglese se l'è poi aggiudicata nel 2019.



2018: Mārtiņš Sesks

Nonostante la poca esperienza su asfalto, il lettone ha trionfato in ERC3 Junior nel 2018 e quindi è passato al Junior WRC nel 2019. Come premio, ha corso il Rally Liepāja con una R5 andando a podio.



Cosa farà nel 2020 Efrén Llarena?

Attualmente il motorsport è fermo causa pandemia di coronavirus, ma lo spagnolo attende di correre in ERC1 Junior con la Citroën C3 R5 del Rallye Team Spain.



