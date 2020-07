Creighton pensa positivo dopo il debutto in ERC3 Junior

-

Al Rally di Roma Capitale la M-Sport Poland ha dato una Ford Fiesta Rally4 a William Creighton, che è andato bene al debutto in FIA ERC3 Junior-Pirelli.

Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy ha però accusato una foratura in avvio, poi un problema elettrico che gli hanno negato un buon piazzamento.



“Abbiamo avuto un problema elettrico, penso, alla domenica mattina. Il team ha lavorato in servizio, ma nella PS11, ad un tornantino, si è spento tutto, quindi abbiamo parcheggiato a bordo strada. Il rally era partito molto bene, ero quarto alla prima sosta e non pensavo succedesse una cosa del genere con una macchina nuova. Le strade erano magiche, è andato tutto bene fino alla foratura del sabato pomeriggio. Alla fine penso sia stata una grande esperienza. La cerimonia iniziale a Roma è stato sicuramente il momento da ricordare, con tutte le Rally4 presenti, roba da Mondiale e sono felice di esserci stato. E' un peccato non aver fatto risultato, però torniamo in Irlanda con parecchie cose positive".

