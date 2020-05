Dall’ERC alla pista: parte 1

-

Nella storia del FIA European Rally Championship ci sono piloti che hanno corso anche in pista: ecco 10 nomi.

Kevin Abbring: l'olandese ha chiuso quarto il 2017 in TCR Benelux condividendo la Peugeot della DG Sport con Aurélien Comte.



Nasser Al-Attiyah(nella foto): quando il FIA World Touring Car Championship andò in Qatar per la prima volta nel 2015, l'idolo locale guidò la Chevrolet Cruze della Campos Racing portando a termine entrambe le gare.



Markku Alén: ha corso con Fiat e Lancia nel WRC, ma anche 34 eventi dell'ERC vincendone 6. La Lancia gli diede modo di correre la 24h di Le Mans, nel DTM e la Porsche Carrera Cup.



Toshi Arai: nel 2011 il giapponese prese parte all'evento di Suzuka del FIA World Touring Car Championship ottenendo un 13° posto.



Romain Dumas: ha debuttato nell'ERC in Corsica nel 2014, ma è conosciuto per le vittorie a Le Mans e anche ottenuto un record alla Pikes Peak.



Vic Elford: l'inglese vinse il titolo nell'ERC nel 1967, poi debuttò in F1 e prese parte alle 24h di Le Mans e Daytona (vincendola).



Nikolay Gryazin: Il Campione 2018 dell'ERC1 Junior ha corso in Russia prima di diventare rallista.



Sean Johnston: l'americano faceva parte della Nissan GT Academy dopo essere stato in Top5 su Gran Turismo 5. Nel 2012 si è imposto in IMSA GT3 Cup Challenge al debutto e in Europa ha corso con Porsche nelle gare endurance. Dal 2018 è passato ai rally.



Jan Kopecký:Il Campione 2013 dell'ERC aveva cominciato seguendo suo padre Josef in circuito. Tra 1999 e 2001 il ceco ha preso parte a Ford Fiesta Cup e ŠKODA Pick-Up Cup, nel 2001 ha vinto la ŠKODA Octavia Cup.



Tomáš Kostka: tre volte sul podio del Barum Czech Rally Zlín, il ceco è in realtà pilota di monoposto, GT e turismo. Ha rappresentato la sua nazione in A1 GP, corso un anno nel DTM, terminato la Le Mans e chiuso a punti in Formula Renault 3.5. Il suo fratellastro è Roman Kresta.



Su FIAERC.it alle 12;00 del 24 maggio ci sarà la Parte 2.



Foto: Eurosport Events

ERC Ecco la Rally Guide 1 del ERC Rally Liepaja IERI A 04:00

The post Dall’ERC alla pista: parte 1 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC L’ERC arriva in… Nuova Zelanda! 22/05/2020 A 04:00