Dall’ERC alla pista: parte 2

Nella storia del FIA European Rally Championship ci sono piloti che hanno corso anche in pista: ecco 10 nomi.

Robert Kubica: il pilota di F1 ha vinto 26 PS nell'ERC e una gara tra 2013 e 2014.



Sébastien Loeb: il 9 volte Campione del World Rally Championship ha corso tre gare nell'ERC vincendone due. In carriera ha passato tre anni nel FIA World Touring Car Championship, corso due 24h di Le Mans 24 e provato le F1 di Renault e Toro Rosso.



Henrik Lundgaard(nella foto): il Campione ERC 2000 si è distinto anche in FIA European Touring Car Cup ad Adria nel 2007. Ritirato in Gara 1, ha centrato il secondo posto in Gara 2 e il danese ha poi preso parte al campionato di casa.



Niki Mayr-Melnhof: prima di vincere l'Austrian Rally Championship nel 2018, Mayr-Melnhof si è affermato nel GT e ora punta all'ERC.



Sir Stirling Moss: il leggendario inglese di F1 negli anni '50 corse anche nell'ERC.



Thierry Neuville: protagonista del World Rally Championship e cinque volte presente nell'ERC, l'anno scorso ha debuttato in ADAC TCR Germany al Nürburgring sotto gli occhi del Campione WTCR Gabriele Tarquini, che così ha commentato: "Per tutta la gara ha controllato la situazione, soprattutto nella seconda quando pioveva a dirotto".



Laurent Pellier: prima di iniziare a vincere con la Peugeot 208 R2 e passare all'ERC1 Junior nel 2018, il francese ha corso con le F4 in patria.



Dariusz Poloński: volto dell'Abarth Rally Cup ed ERC2 ha iniziato con Fiat nel 1999 con la Fiat Seicento Sporting.



Walter Röhrl: il Campione ERC 1974 ha vinto in Classe la 24h di Le Mans del 1981.



Carlos Sainz: da giovane giocava a squash e calcio, poi è passato alla Formula Ford e infine si è consacrato nel rally. Ha 23 gare ERC all'attivo.



