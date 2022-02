La stagione 2022 del FIA European Rally Championship è alle porte: ecco il programma del Rally Serras de Fafe - Felgueiras - Cabreira e Boticas.

VENERDÌ 11 MARZO



Prove libere (per i piloti prioritari): 13h00-14h00, Lagoa (3,04 chilometri)

Qualifying Stage (per i piloti prioritari): 15h00, Lagoa (3,04 chilometri)

Shakedown (per piloti non prioritari): 16h30-18h30, Lagoa (3,04 chilometri)

Selezione dell'ordine di partenza: 18h00, Padiglione Polivalente, Fafe

Partenza: 21h03, Rua Angelo Medon, Fafe

PS1: Fafe Super Special Stage (1,43 km) dalle 21h08



SABATO 12 MARZO



Service A: Fafe, 07h27

PS2: Boticas 1 (15.05km), 09h00

PS3: Cabeceiras de Basto 1 (10.84km), 10h17

PS4: Vieira do Minho 1 (16.93km), 11h20

PS5: Luílhas 1 (11.86km), 12.20

Raggruppamento in/out: Praça Mártires do Fascismo, 12h59/13h14

Service B: Fafe, 13h21

PS6: Boticas 2 (15,05 km), 15:09

PS7: Cabeceiras de Basto 2 (10.84km), 16h26

PS8: Vieira do Minho 2 (16.93km), 17h29

PS9: Luílhas 2 (11.86km), 18h29

Zona tecnica in/out: Praça Mártires do Fascismo, 19h08/19h18

Service C: Fafe, 19h25



DOMENICA 13 MARZO



Service D: Fafe, 07h22

PS10: Montim 1 (8.73km), 08h08

PS11: Seixoso 1 (9.97km), 08h40

PS12: Santa Quitéria 1 (9.18km), 09h15

PS13: Lameirinha 1 (14.83km), 10h08

Raggruppamento in/out: Praça Mártires do Fascismo, 10h48/11h12

Service E: Fafe, 11h19

PS14: Montim 2 (8,73 km), 12.20

PS15: Seixoso 2 (9.97km), 12h52

PS16: Santa Quitéria 2 (9.18km), 13h27

Raggruppamento dentro/fuori: Praça Mártires do Fascismo, 14:03/14:39

PS17: Lameirinha 2 Power Stage (14.83km), 15h08

Fine: Fafe, 15h47

