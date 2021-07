Andrea Crugnola è al comando del Rally di Roma Capitale, terzo round del FIA European Rally Championship, davanti a Giandomenico Basso per 2"5.

Terzo c'è Alexey Lukyanuk, a 9"3 da Basso, che stamattina era a 0"6 dal pilota Hyundai, per poi superarlo nella PS1 battendolo per 1"7, prima che il varesino si rifacesse per 4"4 nella prova successiva, con risposta del veneto nella PS3 guadagnando 2"5 a Crugnola.



“E' stata una bella giornata - ha detto il leader - Abbiamo iniziato bene ieri e anche ora tutto ok, ma dobbiamo tenere ancora questo passo perché non è facile con la gente che spinge così. E' una lotta serrata, noi siamo sempre stati veloci in questo rally, per cui ora sono contento".



Basso ha aggiunto: "Tutto ok, il primo giro come condizioni è stato duro sia per le gomme che per la macchina. Per ora sono contento, vediamo come va il prossimo, ma penso che possiamo spingere ancora un pochino".



Quarto Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria), seguito da Damiano De Tommaso. "La prima PS è andata bene, nella seconda ho perso confidenza, non so perché. Forse per l'assetto, ma nei curvoni avevo sottosterzo e scivolavo in parecchie varianti. La terza è stata positiva".



Efrén Llarena (Rallye Team Spain) è sesto con la sua Škoda Fabia Rally2 Evo, seguito da quella dell'ORLEN Team di Miko Marczyk e da Fabio Andolfi, leader CIR. Yoann Bonato (CHL Sport Auto) e Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia) completano la Top10.



A punti ci sono pure Simone Tempestini, Tommaso Ciuffi, Andreas Mikkelsen (Toksport WRT), Craig Breen (Team MRF Tyres) e Giacomo Scattolon, con dietro Ole Christian Veiby, Simone Campedelli, Alberto Battistolli, Erik Cais e Josh McErlean.



Javier Pardo (Suzuki Motor Ibérica) comanda in ERC2 con 8"9 sul compagno Joan Vinyes. Florian Bernardi (Renault Clio Rally4) ha 2"1 su Pep Bassas (Rallye Team Spain - Peugeot 208 Rally4) in ERC3. Ken Torn (M-Sport Poland - Ford Fiesta Rally3) svetta su Oscar Solberg in ERC Junior nonostante abbia perso il servosterzo.



Solo 6"9 separano in ERC3 Junior Jean-Baptiste Franceschi e il quarto, Martin László. A 3" c'è Norbert Maior.



Dariusz Poloński guida l'Abarth Rally Cup e Yigit Timur il Clio Trophy by Toksport WRT con 9"3 su Paulo Soria.



Alle 14:16 si riparte con i 7,25km della "Rocca di Cave" dopo la sosta in servizio a Fiuggi.

