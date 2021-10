Dopo l'azione del venerdì sera al Rabócsiring, il sabato del Rally Hungary inizia con la prima delle due "Újhuta" alle 9;05.

Poi si parte per la "Füzér-Abaújvár", la PS più a nord dell'evento e la più lunga con i suoi 23,50 km, seguita dalla "Mád-Disznóko" attraverso i vigneti.Dopo il servizio a Nyíregyháza, le PS del mattino vengono ripetute nel pomeriggio, con la prima auto attesa al servizio di fine giornata alle 17;18.La PS4 "Mád-Disznóko 1", e la PS6 "Füzér-Abaújvár", saranno entrambe mostrate in diretta su Facebook e YouTube.Cliccateper l'ordine di partenza della Tappa 1Cliccateper l'itinerarioCliccateper il live timingCliccateer le dirette videoCliccate QUI per sentire ERC Radio