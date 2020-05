ERC1 Junior: vi presentiamo Callum Devine

-

Quando la stagione 2020 del FIA European Rally Championship riprenderà, Callum Devine sarà uno dei piloti da tenere sott'occhio in ERC1 Junior: conosciamo meglio il portacolori di Hyundai Motorsport Customer Racing.

Orgoglio nazionale: Devine è seguito dalla Motorsport Ireland Rally Academy e nel 2019 ha vinto il premio International Driver of the Year.



Trofei in bacheca: l'irlandese ha vinto il FIA Celtic Trophy nel 2019 e l'Irish Tarmac Rally Championship con due podi e una vittoria.



Esperienza internazionale: il 26enne ha già corso nel WRC e tre gare ERC con una 2WD prima del passaggio alla i20 R5 al Rally Hungary.



Podi: Devine proprio in Ungheria ha centrato il primo podio nell'ERC con il terzo posto.



Impegnatissimo: quando non corre, lavora nel mondo delle costruzioni.

