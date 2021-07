Florian Bernardi era al comando dell'ERC3 per 3"8, ma un'uscita di scena nella PS5 con la sua Renault Clio Rally4 lo ha costretto al ritiro.

Questo ha consentito a Pep Bassas (Rallye Team Spain) di salire al comando con la sua Peugeot 208 Rally4 davanti ai leader dell'ERC3 Junior, Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4) ed Alejandro Cachón.



Norbert Maior, Martin László e Łukasz Lewandowski (Opel Corsa Rally4) completano la Top6.



Sami Pajari è ottavo in ERC3 e sesto in ERC3 Junior alle spalle di Nick Loof.



Daniel Polášek ha resistito ai problemi ai freni, mentre Amaury Molle ha visto andare a fuoco il motore della sua Ford Fiesta Rally4 mentre lottava per i punti ERC Junior.

