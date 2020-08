Erdi Jr: “Il Liepaja è uno dei miei rally preferiti”

-

Tibor Érdi Jr inizia la sua stagione in FIA ERC2 dal Rally Liepāja, una delle sue gare preferite.

Dopo aver passato un paio d'anni in ERC1, l'ungherese torna nella categoria che lo vide divenire Campione nel 2017.



“Il Liepaja è da sempre il mio rally preferito, anche perché fu il primo che feci con la mia personalissima Evo X - ha detto Érdi Jr - Negli ultimi anni abbiamo corso con una Škoda Fabia R5, ma per me la migliore resta la mia macchina e guidarla qui è come un sogno che si avvera".



Érdi Jr nel 2016 in Lettonia terminò sesto in ERC2 e 13° assoluto, mentre l'anno dopo vinse battendo Zelindo Melegari all'ultima gara. Nel 2018 passò poi alla prima categoria e si vide 11° alla fine.



“Tutto il team si sta preparando al meglio per il primo round dell'anno. Abbiamo dovuto rivedere i piani dopo la pandemia, anche perché il motore nelle ultime gare non era potente, dunque ha richiesto del lavoro per sostituirlo. In questo modo siamo sicuri che al Rally Liepāja potremo lottare per il vertice".

