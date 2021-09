Dmitry Feofanov rimane saldamente in lotta per il titolo FIA ERC2, nonostante sia stato superato in classifica.

Dopo aver preso punti in Polonia e aver vinto la classe al Rally Liepāja all'inizio di luglio, il lettone era balzato al comando, ma la terza vittoria 2021 per Javier Pardo al 55° Rally delle Azzorre lo scorso fine settimana ha portato lo spagnolo al vertice.



In vista del Rally Serras de Fafe e Felgueiras della prossima settimana, Feofanov riconosce che a Ponta Delgada si è dovuto accontentare.



"Ho commesso alcuni errori nella prima PS del secondo giorno. Abbiamo perso molto tempo e dopo abbiamo deciso di non spingere molto. Nell'ultima Sete Cidades abbiamo avuto un testacoda e perso del tempo. Ma è stata fantastica e ci siamo divertiti".

