Benito Guerra ha esordito nel FIA European Rally Championship trovandosi davanti la storica PS del vulcano Sete Cidades.

Il messicano ha fatto il suo debutto al Rally delle Azzorre conoscendo poche cose avendole viste solo in TV prima.



Dopo aver concluso all'ottavo posto assoluto con crono nei primi 10 in entrambi i passaggi sulla Sete Cidades, Guerra ha ha descritto così la prova di 24,01km.



"E' speciale, ho visto questo rally tante volte in TV ed essere qui per la prima volta finendolo è stato fantastico, anche se abbiamo fatto fatica ad essere la prima auto sulla strada oggi. Ma concludere il rally su questa PS mitica come la Sete Cidades è stato incredibile e sono davvero felice. Grazie a tutto il team RaceSeven, la macchina è stata fantastica per tutto il weekend".

