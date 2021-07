Norbert Herczig dice che un approccio "attento" Qualifica del Rally di Roma Capitale questa mattina è stata la chiave per il suo tempo da top-five a bordo della Fabia dello Škoda Rally Team Hungaria.

Il quattro volte campione ungherese è stato il quinto più veloce nella prova di Fumone, nonostante abbia fatto un solo un giro nelle libere.



"E' stata una PS abbastanza pulita da parte nostra", ha detto Herczig. "Purtroppo, nelle prove abbiamo potuto guidare solo una volta [in seguito all'incidente di Albert von Thurn und Taxis] ma non è stata una tragedia per noi. Non ero troppo veloce perché stavo cercando di stare attento, ma il nostro tempo era perfetto e ho potuto scaldarmi bene per il rally".

