Chris Ingram è tornato sul podio in occasione del Rali Terras d’Aboboreira lo scorso weekend.

Il Campione 2019 del FIA European Rally Championship era solamente alla seconda gara con una Rally al rientro dopo il Rally Hungary del 10 novembre di due anni fa, quando vinse il titolo europeo. Inoltre era la prima su terra dal Cyprus Rally del medesimo anno.



Assieme a Ross Whittock, l'inglese ha terminato terzo, dopo la Top5 centrata nel FIA World Rally Championship al Rally di Croazia di due settimane fa.



"Due settimane fa sono tornato a correre in Croazia - ha scritto Ingram su Facebook - E' stato fantastico, con il team e Ross volevamo fare bene perché era dall'ERC che non correvo. Ho sofferto tantissimo all'inizio, mentalmente e fisicamente è stata dura riuscire a trovare la perfezione ad ogni curva".



“Nel WRC non sei mai pronto abbastanza di testa, perché qui il livello è il massimo e io era da tempo che con gareggiavo. Una settimana dopo sono riuscito a salire sul podio a due anni dall'ultima gara su terra che ho fatto. Mi sono scrollato di dosso la ruggine, l'ansia e il nervoso, per me è stato un grande successo. Speravo proprio di andare così, ora aspettiamo il Rallye de Portugal fra due settimane".



Foto: Facebook.com/chrisingramrally

