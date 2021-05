Jan Kopecký ha festeggiato il 20° anno di attività andando a vincere il Rallye Šumava Klatovy, secondo round del campionato ceco.

Il Campione 2013 del FIA European Rally Championship ha battuto Jan Černý per soli 0"3 in una grandissima battaglia, dove Filip Mareš ha terminato terzo.



Quest'ultimo ha detto: “Io e Radek Bucha ci abbiamo provato, ma non è stato sufficiente, però abbiamo fatto un grande lavoro e ci siamo trovati bene dal punto di vista della guida".



Černý, Kopecký e Mareš saranno in scena nell'ERC in occasione del Barum Czech Rally Zlín del 27-29 agosto.



Foto: Facebook.com/motorsportskoda/

