Renault potrebbe presenziare nelle prime tre categoria della piramide FIA Rally Cars nel FIA European Rally Championship, dopo la conferma che verrà costruita la Clio Rally3.

La vettura francese comincerà i test presto e verrà omologata per competere contro la Ford Fiesta Rally3 di M-Sport Poland nelle Classi FIA WRC3 ed ERC3 categories a loro riservate.



Benoît Nogier, Direttore commerciale di Alpine Racing, ha detto: “Nelle prossime settimane faremo i primi test, come potete immaginare c'è da scoprire la nuova classe, ma stiamo lavorando duramente ed è ottimo che ci sia per la prima volta una Renault a trazione integrale. Sarà molto interessante vederla a confronto con la Ford [Fiesta Rally3].”



La Clio Rally3 è un salto in avanti rispetto alle Clio Rally4 e Rally5 già costruite. Entrambe hanno avuto successo nell'ERC con Jean-Baptiste Franceschi (nella foto) Campione ERC3/ERC3 Junior 2021 sulla Clio Rally4 dopo che Ola Jr Nore era andato a podio con la Rally5 al debutto al Rally Hungary del 2020.

