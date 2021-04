L'ORLEN 77th Rally Poland, secondo round del FIA European Rally Championship (18-20 giugno), segnerà il Centenario per questo evento.

Il 23 luglio 1921 sei macchine partirono da Varsavia su un percorso di 576km fino alla foresta di Białowieża e facendo poi ritorno alla Capitale della Repubblica di Polonia.



Il vincitore fu Tadeusz Heyne, uno dei pionieri dell’industria automobilistica polacca, che sedeva al volante di una Dodge.



Ora che è ufficiale l'ultima PS con arrivo a Varsavia, Michal Sikora, Presidente della Federazione dell'Automobile e Moto locale, ha spiegato quanto segue.



“Quest’anno celebriamo un grande giubileo del Rally Poland. Siamo molto contenti dell’impegno e del sostegno di PKN ORLEN, la cui attività nel campo del motorsport è estremamente importante per gli organizzatori degli eventi. Il nostro obiettivo è quello di celebrare il 100° anniversario del Rally Poland in un modo unico, tuttavia può accadere che non tutti i nostri piani saranno messi in pratica a causa della pandemia di COVID-19".



"Le prove speciali sono luoghi diversi dagli stadi o dalle arene al coperto. Questo significa che dobbiamo affrontare una sfida molto impegnativa per mantenere l’evento sicuro in termini di rischi epidemici. La sicurezza di tutte le parti coinvolte è fondamentale per noi. Tuttavia, speriamo che la situazione epidemiologica migliori significativamente entro la metà di giugno e ci permetta di tenere l’ultima prova speciale e la cerimonia d’arrivo del 77° ORLEN Rally Polonia a Varsavia".



"L’evento inizierà nella pittoresca città di Mikołajki, che ospita i migliori equipaggi di rally mondiali ed europei dal 2005. La maggior parte delle tappe si svolgerà su strade sterrate della Masurian, sempre veloci e scorrevoli. L’itinerario includerà anche una spettacolare battaglia testa a testa sulla pista della Mikołajki Arena, che è una delle pochissime sedi di rally al mondo".



"Il quartier generale del rally sarà situato nel già collaudato e conveniente Gołebiewski Hotel. Non ho dubbi che la competizione nell’edizione del centenario sarà accolta con vivo interesse confermando la posizione d’elite della Polonia tra i primi dieci paesi dove i rally sono popolari”.

