Adrienn Vogel continua la sua preparazione per la stagione 2021 del FIA European Rally Championship centrando il podio al Rajd Memoriał Janusza Kuliga.

L'ungherese sarà in azione in ERC3 con la sua Ford Fiesta Rally4 assieme ad Ivett Notheisz e per la prima volta ha provato la vettura, portata al successo anche in 6 PS.



“E' stato semplicemente un weekend fantastico - ha detto la ragazza della Orsák Rallysport - Il team e gli organizzatori hanno fatto un grandissimo lavoro, così come la Roger Racing che ci ha dato supporto. Ringrazio tutti, così come i nostri collaboratori e sponsor".



Il duo Vogel-Notheisz sarà in azione all'Ózd-Eger Rally con una Peugeot 208 per la Rally Cup Hungary il prossimo fine settimana, per poi riprendere in mano la Fiesta al Carlson Rallysprint Kopná in Repubblica Ceca il 21-22 maggio.

