-

Efrén Llarena ha partecipato ad ERC The Stage, il programma sul FIA European Rally Championship, parlando della sua nuova Citroën C3 R5 che utilizzerà quest'anno in ERC1 Junior.

Il pilota del Rallye Team Spain, Campione in carica di ERC3 ed ERC3 Junior, prima del lockdown ha avuto modo di provare la vettura della Sports & You.



“E' molto semplice da guidare, l'ho provata solo su terra, ma per ora è stata la migliore che abbiamo mai avuto - ha detto lo spagnolo - Non vedo l'ora di cominciare la stagione, voglio testarla anche su asfalto perché penso che il livello anche lì sia fantastico".



La stagione 2020 dell'ERC comincerà con il Rally di Roma Capitale il weekend del 24-26 luglio.



Foto: Facebook.com/Efrén-Llarena-Rally-Driver

ERC Gli ERC Junior sui giornali inglesi DA 6 ORE

The post Llarena ad ERC The Stage: “La Citroen C3 R5 è ancora la migliore” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC Junior pronti per ERC The Stage DA 18 ORE