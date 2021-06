In FIA ERC Junior Championship la M-Sport ha centrato il primo successo con la sua nuova Ford Fiesta Rally3 all'ORLEN 77th Rally Poland.

Maciej Woda, direttore di M-Sport Poland, si è detto felicissimo del risultato conseguito da Jon Armstrong, dopo tutto il lavoro svolto dalla squadra per costruire e sviluppare la vettura che darà ai piloti un ottimo passaggio intermedio prima di approdare alle Rally2.



“Questo è un momento di grande orgoglio per M-Sport e M-Sport Poland, conquistare la prima vittoria nella categoria Rally3 nel campionato europeo con una macchina progettata, costruita e sviluppata in Polonia è un vero onore", ha detto Woda. "Pensare che tutto questo accade a 100 anni dal primo Rally di Polonia è davvero il massimo".



"Jon Armstrong e Phil Hall mi hanno davvero impressionato. Non è un segreto che Jon sia competitivo con macchine a trazione integrale, come abbiamo visto in Germania nel 2017. In una situazione simile a quella, è salito sulla Fiesta Rally3 con poche prove alle spalle, ma ha trovato subito il ritmo. È molto difficile spiegare quanto sia difficile, ma anche quale grande risultato sia. Ha avuto un weekend eccezionale e la sua vittoria è pienamente meritata".

ERC Cais subito in forma in Polonia UN' ORA FA

ERC Lukyanuk: “La vittoria è una ricompensa per il team” UN' ORA FA