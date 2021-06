Andrea Mabellini ha subito minimizzato le sue possibilità di vincere il Clio Trophy by Toksport WRT, che inizia questa settimana all'ORLEN 77th Rally Poland.

La serie per le Renault Clio Rally5 gommate MICHELIN offre cinque round del Campionato Europeo Rally FIA.



L'italiano Mabellini ha vinto l'Abarth Rally Cup nell'ERC nel 2020 ed è arrivato secondo nella categoria ERC2 per le macchine produzione. Ma nonostante i suoi successi fino ad oggi, il 21enne sta tenendo i piedi a terra contro una formazione di piloti di qualità.



"Userò l'esperienza che ho, ma non ne ho molta, in particolare su terra, e ho bisogno di migliorare le mie capacità su questa superficie - ha detto il talentuoso ipemontese - Non sarà facile e inoltre non conosco così bene la macchina. Ma l'ho guidata e sono contento di avere questa opportunità di far parte dell'ERC e di questa nuova serie".



Mabellini è uno dei cinque piloti Clio Trophy by Toksport WRT che si preparano per la battaglia al 77° Rally Poland ORLEN dal 18 al 20 giugno. Lo schieramento è questo



Yigit Alparslan Timur (31, Turchia), Co-pilota: Ufak Uluocak (Turchia)

Anche se Timur ha gareggiato ampiamente nella sua nativa Turchia, ha esperienza di eventi al di fuori della sua patria, compresi i campionati mondiali e del Medio Oriente. Ha ottenuto una doppia vittoria di classe al volante di una Clio Rally5 gestita da Toksport WRT nella sezione nazionale del Rally di Turchia a Marmaris lo scorso settembre.



Bastien Bergounhe (20, Francia), Co-pilota: Mathieu Descharne (Francia)

ORLEN Il 77° Rally di Polonia è un salto nel buio per Bergounhe, che ha sempre e solo corso in Francia. Proveniente da Aveyron nel sud del paese, ha gareggiato per due stagioni, ma ha l'ambizione di diventare un campione del mondo una volta che ha accumulato più esperienza. Il co-pilota Descharne è un insegnante quando non corre nei rally.



Andrea Mabellini (21, Italia), Co-pilota: Virginia Lenzi (Italia)

Il pilota pistaiolo diventa rallista e ha vinto l'Abarth Rally Cup all'interno del FIA European Rally Championship al suo primo tentativo nel 2020, piazzandosi anche al secondo posto nell'ERC2. Iniziando a correre online, la determinazione di Mabellini di continuare a competere e fare esperienza nell'ERC.



Ghjuvanni Rossi (Francia), Co-pilota: Baptiste Volpei (Francia)

Il legame di Rossi con Renault è iniziata al Rallye Mont-Blanc Morzine della scorsa stagione, che ha segnato il debutto in gara della Clio Rally5. Da allora, è stato un habitué di una delle macchine francesi e ha partecipato al Rally di Monte-Carlo a gennaio con la Clio Rally5. Come il connazionale Bergounhe, Rossi è nuovo nell'ERC per il 2021.



Paulo Soria (26, Argentina), Co-pilota: Marcelo Der Ohannesian (Argentina)

Soria ha viaggiato dal Sud America per partecipare al Clio Trophy by Toksport WRT, tale è il fascino internazionale della serie e dell'ERC. Un campione di classe in patria, Soria ha trascorso tre stagioni gareggiando con la Renault in Argentina. Il co-pilota Der Ohannesian guida Marco Bulacia nel campionato del mondo di rally.



Clio Trophy by Toksport WRT: Come funziona?

*Toksport WRT porta la sua flotta di Renault Clio Rally5 identiche e pronte per la competizione a tutti e cinque i round.

*Ogni Renault Clio Rally5 è alloggiata all'interno di una struttura dedicata al parco assistenza, dove viene preparata e mantenuta da un team di tecnici esperti di Toksport WRT

*Il carburante e 12 pneumatici Michelin sono assegnati ad ogni Renault Clio Rally5 per ogni evento

*I piloti si iscrivono al momento dell'apertura delle iscrizioni e i candidati selezionati devono poi iscriversi alla categoria FIA ERC3 per essere ammessi. Il costo di partecipazione è di 85.000 euro

*Non c'è un limite massimo di età per incoraggiare un ampio spettro di partecipanti e i piloti possono anche ottenere punti ERC3



Clio Trophy by Toksport WRT: Cosa offre?

*Premio in denaro ai primi quattro classificati (€4000, €2000, €1000, €500)

*Il vincitore del Clio by Toksport WRT riceve un premio di tre eventi del Campionato Europeo Rally FIA nel 2022 su una Renault Clio Rally4

*I punti vengono assegnati ai primi 10 classificati, con punti doppi in occasione del round finale per tutti i piloti che si sono iscritti e hanno iniziato i primi quattro eventi della stagione

*Ospitalità all'evento per i piloti in gara

*100 chilometri di test su terra e asfalto prima del primo evento su ogni superficie

*Tuta OMP per ogni pilota e co-pilota

ERC Armstrong pronto a scrivere un pezzo di storia ERC UN' ORA FA

ERC Habaj: “Che ricordi del Rally Poland!” IERI A 05:41