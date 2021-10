Miko Marczyk si è assicurato il suo secondo titolo in due settimane, diventando nuovamente Campione polacco vincendo il Rally Košice in Slovenia.

Il vincitore dell'ERC-MICHELIN Talent Factory al Rally Serras de Fafe e Felgueiras, ha ottenuto il suo secondo trofeo nazionale insieme al co-pilota Szymon Gospodarczyk.



"È una grande sensazione che per la seconda volta insieme a Szymon e a tutta la squadra abbiamo vinto questo titolo unico", ha detto Marczyk. "Sono molto felice che abbiamo creato un equipaggio così affiatato e collettivamente abbiamo vinto il primo titolo polacco in assoluto per l'ORLEN Team. Siamo nel bel mezzo di una stagione speciale, e spero di scrivere molti altri capitoli meravigliosi nella nostra storia di rally".



Marczyk ora sposterà la sua attenzione sul Rally d'Ungheria, la penultima prova del Campionato Europeo Rally FIA 2021, che si svolgerà dal 22 al 24 ottobre. Dopo sei eventi, è secondo nella classifica provvisoria.

ERC Cais a podio nel Mondiale, Mikkelsen Campione WRC2 UN' ORA FA

ERC Mabellini prova la Clio Rally4 IERI A 07:00