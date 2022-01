E' Thierry Neuville, volto del FIA World Rally Championship, a svettare nel FIA Global Rally Ranking che prende in considerazione i risultati dei rally internazionali svoltisi dal 15 ottobre, ma Miko Marczyk (Team Orlen) è il migliore del FIA European Rally Championship.

La novità del 2022 è una pubblicazione ogni trimestre di questa classifica supportata dal FIA Innovation Fund e confronterà i risultati di piloti e co-piloti su eventi a livello internazionale, regionale e nazionale in competizione con vetture della piramide FIA Rally Cars, che rafforzerà i legami all'interno della comunità rally in tutto il mondo.



Piloti e co-piloti saranno classificati utilizzando una formula di calcolo basata su un sistema di coefficienti di campionato, che considera anche i punti di posizione globale e quelli di classe legati al numero di partecipanti per evento.

Ad

ERC L’ERC introduce la Tyre Warming Zone per scaldare le gomme in sicurezza 21 ORE FA

ERC Nasce l’ERC4 Junior 12/01/2022 A 07:34