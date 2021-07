Dariusz Poloński si è assicurato una tripletta di vittorie in Abarth Rally Cup al Rally di Roma Capitale, dimostrando il bel passo dell'Abarth 124 su asfalto.

Ma oltre al suo successo di classe, il polacco ha completato il podio ERC2 dopo aver ottenuto due tempi più veloci nella categoria con il co-pilota Łukasz Sitek al suo fianco.



"Vincere tre rally di fila è un buon risultato e sono davvero felice di essere qui", ha detto Poloński al traguardo di Fiuggi domenica sera. "È stato un rally perfetto con belle PS e la macchina andava bene, ma è anche in casa sua".



"Oggi è stato molto più difficile di ieri. Una lunga giornata con PS sconnesse, ma siamo molto contenti di quello che abbiamo ottenuto. Ogni tratta aveva sempre più sporco quindi abbiamo dovuto essere prudenti, ma è stato un problema per tutti, è normale. Abbiamo anche ottenuto buoni punti in ERC2 e non vedo l'ora che arrivi il prossimo rally".



Roberto Gobbin è secondo e in sesta posizione in ERC2 insieme al co-pilota Alessandro Cervi.

ERC Mabellini vince la battaglia del Clio Trophy by Toksport WRT 3 ORE FA

ERC ERC3 Junior: una prova perfetta per il trionfo di Franceschi a Roma 3 ORE FA