Dopo i festeggiamenti di venerdì sera a Roma, l’azione seria inizia sabato mattina a ovest di Fiuggi con i 7,25 chilometri di Rocca di Cave, che segue lo stesso percorso del 2019 e del 2020.

I primi cinque chilometri presentano 18 tornanti in salita. Gli ultimi due chilometri fino al traguardo di Capranica – Prenestina sono di natura più scorrevole. Con un tratto di collegamento di 1,50 chilometri verso la PS2, Rocca Santo Stefano.



La prova di 19,70 chilometri inizia a Capranica con una sezione iniziale molto tecnica e veloce che comprende anche diversi cambi di ritmo fino a raggiungere Rocca Santo Stefano, dove una discesa ripida e impegnativa porta all’arrivo.



La PS3, Affile – Bellegra, è lunga 7,34 chilometri e inizia all’uscita del paese di Affile con gli equipaggi che affrontano una strada molto veloce e tecnica.



È in salita per la seconda parte verso Bellegra con alte velocità e alcuni tornanti molto spettacolari.



Dopo un rifornimento e un servizio a Fiuggi, Rocca di Cave e Rocca Santo Stefano vengono ripetute nella loro interezza nel pomeriggio, ma il ritorno verso Affile – Bellegra parte dal punto di 4,40 chilometri per esigenze di streaming e si sviluppa su una distanza di 2,94 chilometri.

