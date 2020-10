Confermata infatti la prova che si tiene sul tracciato di rallycross del Rabócsiring, proprio come l'anno scorso, i concorrenti partiranno appaiati per affrontare i 2,4km della superspeciale.



Come da tradizione rallycross, il percorso sarà un misto tra asfalto, terra a salti.



I primi due concorrenti inizieranno alle ora 18;58 del 6 novembre.