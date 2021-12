Le auto Rally3, come la Ford Fiesta di M-Sport Polonia, saranno ancora più veloci quando il Campionato Europeo Rally FIA 2022 prenderà il via.

Questo è stato determinato da un voto del Consiglio Mondiale FIA tenutosi la scorsa settimana per approvare una proposta della FIA Rally Commission per cambiare la dimensione del restrittore sulle auto Rally3 da 30mm a 31mm, che dovrebbe portare un aumento di potenza di 20CV.



Il capo di M-Sport Poland, Maciej Woda, ha spiegato: "Finora la Ford Fiesta Rally3 è stata grande, ma non al centro di Rally2 e Rally4. Abbiamo lavorato molto duramente insieme alla FIA per affrontare questo equilibrio e ora abbiamo trovato una buona via di mezzo. Vorrei ringraziare la FIA per la loro lungimiranza su questo argomento. Dobbiamo ricordare che la Rally3 è una categoria totalmente nuova, senza alcun precedente su cui basare le prestazioni; passi come questo sono naturali, dato che stiamo tutti imparando. Evidenzia che c'è un vero sforzo da parte della FIA per assicurarsi che la categoria Rally3 sia nella giusta posizione per i suoi utenti".



Il regolamento Rally3 è stato introdotto per la stagione 2021 come un'alternativa accessibile a quattro ruote motrici con la Fiesta Rally3 la base per il FIA ERC Junior Championship.

