Dal 1926 il prestigioso premio viene consegnato a chi spicca fra gli atleti, calciatori e sportivi della Polonia. Del motorsport, come sempre è Robert Kubica a farla da padrone, ma Kajetanowicz, unico a vincere tre volte di fila l'ERC, ha terminato quarto alle spalle del calciatore del Bayern Monaco, di Iga Świątek (tennis) e Kamil Stoch (salto con gli sci).



Il pilota del LOTOS Rally Team ha scritto su Facebook: “Il podio del campionato del mondo alla fine della scorsa stagione è per me più di un sogno che si avvera, perché quando ho iniziato a gareggiare nei rally, il mio obiettivo era quello di ottenere soldi per il carburante. Ora sono seduto tra gli atleti di spicco del nostro Paese. Nel mio ufficio, cioè sul sedile destro della mia auto da rally, ho Maciej Szczepaniak - certamente uno dei migliori co-piloti al mondo. Lavoro con i professionisti del mio team, i cui cuori per combattere sono così grandi che probabilmente non starebbero in questa stanza. Ho dei partner fantastici e dei fan fedeli. Onestamente, mi sento come se fossi qui a nome di tutte queste persone, grazie a voi e alla mia famiglia. Non posso fare a meno di dire qualcosa che ogni appassionato di auto che si trovasse nella mia posizione probabilmente direbbe: questa nomina è una grande festa per ogni amante delle auto, perché dopo molti anni, l'automobilismo sportivo ritorna nella top ten del Plebiscito".



La Polonia sarà round del calendario del FIA European Rally Championship 2021 il 18-20 giugno, dopo che la pandemia di COVID-19 aveva costretto gli organizzatori del 77° Rally Poland a rimandare l'evento del 2020.



Kajetanowicz ha già vinto tre volte la gara di Mikołajki che si svolge attorno ai laghi della Masuria.



Foto: Facebook.com/KajetanKajetanowicz