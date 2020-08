Solberg pronto per il bis al Rally Liepaja

-

Oliver Solberg sarà al via del Rally Liepāja, prossimo round del FIA European Rally Championship.

Dopo che lo scorso anno il figlio d'arte divenne il più giovane vincitore dell'ERC (17 ani, 8 mesi, 3 giorni), assieme ad Aaron Johnston tornerà a bordo della sua Volkswagen Polo GTI R5 gommata Pirelli per dare la caccia al successo in ERC1 Junior, reduce dalla vittoria al Rally di Roma Capitale.



Successivamente Solberg tornerà in azione nel FIA World Rally Championship.



Obiettivi chiari per il talentino

“L'emozione di vincere il Rally Liepāja l'anno scorso fu stupenda e sarà bello tornarci per scrivere un'altra pagina di storia. Quello però è il passato, oggi Liepāja servirà per prendere altri punti per l'ERC e allenarmi in vista della ripartenza del WRC".



Grande fiducia dopo il ruolo di protagonista a Roma

Solberg al momento ha 10 punti di vantaggio su Simone Tempestini in ERC1 dopo la vittoria di Roma. “Mi sono divertito molto e il risultato mi dà ancor più fiducia perché erano tante le R5 presenti e con gente molto veloce fra gli italiani, quindi il tutto è ancor più fantastico".



L'esperienza conta il giusto

Solberg nel 2019 vinse 10 PS su 13 battendo Alexey Lukyanuk per 9"7 alla fine della Tappa 1 e concludendo con 22"7 di margine sul russo al termine del rally.



“L'anno scorso era la prima volta che guidavo una macchina a trazione integrale sulla terra e non sapevo cosa aspettarmi. Il Rally Liepāja è velocissimo e devi essere preciso con le note, allenandoti molto sulla guida. Sembra facile, ma non lo è".



Oltre a Lukyanuk, primo a Roma, ci saranno altri piloti da tenere d'occhio.



"Alexey è uno dei più veloci e matti fra le R5 di tutto il mondo! Sicuramente sarà bello lottare ancora con lui e vorrà vendicarsi del 2019. Personalmente farò di tutto per tenerlo a bada, ma proverò anche a vincere. Sarà una gara eccitante".



VIDEO



Oliver Solberg adERC The Stage:https://www.youtube.com/watch?v=TvriN5NdCRs



Oliver Solberg adERC Eye of the Expert:https://www.youtube.com/watch?v=Z9b8d5OIziM



Roma,The Oliver Solberg Show:https://www.youtube.com/watch?v=yeDYOx7owC0

