La prima vittoria in PS nel FIA European Rally Championship ha aiutato Simone Tempestini a battere Andreas Mikkelsen al Rally di Roma Capitale nella sfida per il settimo posto.

Il cinque volte campione rumeno si è portato davanti al norvegese con il miglior tempo sulla penultima prova dell'evento asfaltato e lo ha tenuto dietro nell'ultima tratta, dove Mikkelsen è andato in testacoda su una curva a sinistra in quinta marcia.



"È stato un rally lungo ma molto bello con PS abbastanza difficili", ha detto Tempestini. "Ma ci siamo divertiti molto e siamo davvero felici di essere qui. Abbiamo tenuto un buon ritmo senza correre alcun rischio".



Tempestini e il co-pilota Sergiu Itu saranno di nuovo in azione al Raliul Sibiului, una prova del campionato rumeno, questo fine settimana.

