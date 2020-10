Il mezzo di Hyundai Motorsport Customer Racing andrà a sostituire l'attuale i20 R5, migliorata in tutte le aree, con test che inizieranno dal prossimo mese in modo da consegnare i modelli ai clienti una volta completata l'omologazione a metà 2021.



"La Hyundai i20 New Generation R5 è stata la prima vettura di Hyundai Motorsport Customer Racing e la nuova i20 N Rally2 dimostra quanto siamo riusciti a progredire in 5 anni dalla fondazione del dipartimento", ha dichiarato il team director di Hyundai Motorsport, Andrea Adamo. "Ogni area della nuova vettura è un miglioramento rispetto alla precedente grazie al lavoro di progettazione svolto dal nostro team dedicato di progettisti e ingegneri".



"Il nostro obiettivo è ora quello di testare la vettura per sviluppare ulteriormente gni aspetto del progetto al fine di migliorare sia le prestazione che l'affidabilità, garantendo al tempo stesso che la maneggevolezza consenta a ciascuno dei nostri clienti i migliori risultati possibili quando potranno iniziare a competere con la i20 N Rally2 il prossimo anno".



La i20 R5 attuale sarà in azione al Rally Hungary, quarto round del FIA ERC, il 6-8 novembre.