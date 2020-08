Torn vuole battere Sesks in ERC3 Junior

-

Ken Torn vuole vincere la Classe FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli al Rally Liepāja, battendo l'idolo locale Mārtiņš Sesks.

L'estone ha appena ottenuto il successo al Rally di Roma Capitale e si prepara per la Lettonia, dove troverà Sesk, che correrà per allenarsi in vista degli impegni in Junior World Rally Championship.



“Non sarà semplice, avremo Mārtiņš Sesks fra i piloti e sappiamo che è uno dei più veloci - commenta Sesk prima di salire sulla sua Ford Fiesta Rally4 - Bisogna essere veloci, ma anche sapere che il grip richiede un feeling particolare. Spero che la spinta di Roma ci aiuti anche nei test pre-evento che faremo. Siamo carichi dopo il round della Capitale e speriamo di andare bene anche a Liepāja.”



Sesks vinse il titolo ERC3/ERC3 Junior nel 2018 ed è reduce da un paio di gare in Lituania. “Abbiamo lavorato bene a casa facendo parecchi km e un paio di rally, per Liepāja siamo in forma".



Il Rally Liepāja si terrà il 14-16 agosto.

