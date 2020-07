Una grande ricompensa per Molle

-

Amaury Molle ha centrato il podio in FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale nonostante una macchina inferiore alle altre e grazie alla sua determinazione.

Il belga era infatti al volante della vecchia Peugeot 208 R2 assieme a Florian Barral, ma è giunto terzo con una bellissima rimonta.



“Siamo davvero molto contenti dopo questa prima gara dell'ERC3 Junior. Non potevo immaginare un risultato simile, visto che la nuova 208 Rally4 è molto più potente rispetto alla mia 208 R2, c'è una grande differenza. Abbiamo visto gli iscritti, e che c'erano così tante nuove Rally4 tra Peugeot e Ford, per questo dico che è stato fantastico per noi".



"Iniziare la stagione con un podio è ottimo per il campionato, l'obiettivo era finire il rally e fare più punti possibili, direi che ci siamo riusciti e possiamo esserne felici. Abbiamo avuto diversi problemi al motore, specialmente nel secondo loop di domenica, ma il team ha fatto un lavoro fantastico per risolverli".



"Dopo la seconda "Guarcino" pensavamo fosse finita, invece in servizio tutto è stato sistemato; anche se abbiamo perso tempo per via della penalità, alla fine abbiamo chiuso il rally in una bella posizione".



"Durante il lockdown abbiamo lavorato tanto per questa gara, cominciare così è ottimo, ma anche una grande soddisfazione per gli sforzi fatti in questo mese. Ora penso già al Liepaja, che è dietro l'angolo. Fra 10 giorni saremo là, per cui bisogna lavorare tanto nelle prossime settimane".

