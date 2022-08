La seconda sessione di prove libere della 8 Ore di Suzuka ha vissuto minuti terribili per il gravissimo incidente sofferto da Gino Rea. Il pilota britannico della Honda, reduce dal terzo posto conquistato in seguito a una splendida rimonta alla 24 Ore di Spa Francorchamps, è in coma dopo una caduta drammatica nell'ultima chicane del tracciato giapponese.

Immediatamente soccorso, è apparso in condizioni critiche, ed è stato necessario il trasporto in ospedale tramite elicottero. Secondo fonti locali, Rea sarebbe in coma dopo le operazioni chirurgiche a cui è stato sopposto per le lesioni riportate alla testa, ai polmoni e alle costole.

Il punto dell'incidente è tragicamente lo stesso che aveva visto come sfortunatissimo protagonista Daijiro Kato in MotoGP, nell'aprile del 2003. Il pilota giapponese, campione nella classe 250 nel 2001, sarebbe poi morto due settimane dopo in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da verificare, l'incidente che ha coinvolto Gino Rea sarebbe stato provocato da un'avaria all'impianto frenante. L'impatto è stato così violento da distruggere il casco.

