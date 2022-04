Il quarterback di riserva dei Pittsburgh Steelers Dwayne Haskins è morto sabato mattina dopo essere stato colpito da un veicolo in Florida, dove si trovava insieme ai suoi compagni di squadra per allenarsi. L’ex stella di Ohio State aveva solo 24 anni.

Ad

Sono devastato e senza parole per la scomparsa di Dwayne Haskins (Mike Tomlin, allenatore di Pittsburgh)

NFL Clamoroso, Tom Brady non si ritira più: "Il mio posto è in campo" 13/03/2022 A 23:55

L’allenatore degli Steelers Mike Tomlin

"Sono devastato e senza parole per la scomparsa di Dwayne Haskins. Era rapidamente diventato parte della nostra famiglia dopo il suo arrivo ed era uno dei migliori lavoratori, sia in campo che nella comunità. Dwayne era un grande compagno di squadra, ma ancor di più un caro amico per molti. Ho il cuore a pezzi. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per sua moglie Kalabrya e la sua intera famiglia in questo momento difficile".

Haskins avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 3 maggio e dopo due stagioni in chiaroscuro a Washington, aveva firmato con gli Steelers nel gennaio del 2021 come quarterback di riserva alle spalle di Ben Roethlisberger e Mason Rudolph.

Da Brady a Buffon, tutti i "vecchi" campioni che non vogliono mollare

Football Americano Eyeshield 21, il manga sul football americano torna in edizione completa 09/03/2022 A 08:55