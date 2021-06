Football Americano

TRAILBLAZERS - Colin Kaepernick, l'uomo che si è inginocchiato contro l'ingiustizia

TRAILBLAZERS - Colin Kaepernick fu il primo a coniare il gesto antirazzista ormai diventato famoso in tutto il mondo, quel ginocchio a terra a simboleggiare una lotta che non finisce mai, soprattutto perché le violenze nei confronti dei neri non sono mai finite veramente. Negli Stati Uniti ma non solo è ormai diventato un simbolo della lotta al razzismo.

00:06:06, 13 minuti fa