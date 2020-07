Dal nostro partner OAsport.it

Non sarà semplice ma questa dovrà essere la stagione della conferma per McLaren, reduce da un 2019 molto convincente chiuso al quarto posto nel campionato costruttori e al sesto posto con Carlos Sainz in quello piloti. Il team di Woking può contare su una vettura competitiva, come dimostrato anche nei test invernali di Barcellona, e su una line-up molto giovane ed interessante che ha già fatto vedere ottime cose nell’arco della scorsa annata. Se per il britannico Lando Norris si tratta del secondo anno di un lungo percorso, per l’iberico Carlos Sainz sarà l’ultimo campionato con la storica scuderia britannica prima di accasarsi in Ferrari nel 2021.

Andreas Seidl, team principal della McLaren, ha fatto il punto della situazione in vista dell’ultima stagione da disputare con Carlos Sainz: “Nel modo in cui lavoriamo con lui, a dire il vero, non vedo molti cambiamenti per questa stagione – ha spiegato il tedesco nel corso di un’intervista video riportata da Marca – Alla fine, il modo migliore per ottenere risultati è avere un rapporto di lavoro aperto e trasparente. È noto che Carlos è un ottimo pilota anche nel dare la sua opinione per lo sviluppo della macchina, quindi non prevediamo di cambiare nulla al riguardo. Con tutto quello che Carlos ha mostrato l’anno scorso, oltre all’esperienza che si porta dietro dagli altri team in cui è stato, penso che abbia tutto per diventare un ottimo pilota. Ha tutto ciò che serve per essere competitivo in Ferrari”.

