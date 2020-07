Mentre si avvicina la partenza del Mondiale 2020 di Formula 1, con la prima gara stagionale in programma in Austria domenica 5 luglio, il team manager della Scuderia di Maranello torna a parlare del pilota tedesco: "Abbiamo ancora una mezza stagione insieme: sarà bello condividere questi momenti con lui".

A pochi giorni dalla partenza del Mondiale 2020 di Formula 1, il team principal della Ferrari Mattia Binotto torna sulla decisione di separarsi da Sebastian Vettel a fine stagione: "Quella su Vettel è stata una decisione non facile e non certo scontata da prendere - dice ai microfoni di Sky Sport -. Seb è un grande campione, un pilota forte che apprezziamo anche come persona. Detto questo, abbiamo ancora una mezza stagione: sarà bello condividere questi momenti con lui. Il popolo ferrarista lo apprezza e lo ama, così come noi".

"Sarà un Mondiale diverso, difficile fare previsioni"

"Sarà sicuramente un Mondiale diverso dal solito con due gare sullo stesso circuito, ma è così per tutti. Ci aspetta una stagione molto intensa e ancora una volta noi saremo concentrati su noi stessi. Fare previsioni dopo i test di Barcellona è difficile, ma stiamo sviluppando la macchina e siamo concentrati per fare bene. Stiamo lavorando allo sviluppo futuro, ma in Austria sarà la stessa macchina portata a Melbourne".

