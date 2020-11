Poteva essere una giornata tragica per la Formula 1, per fortuna non lo è stata. Vedere evadere da quel muro di fiamme Romain Grosjean è stato il sospiro di sollievo più lungo della storia dello sport moderno. La sua monoposto, che verrà estratta carbonizzata dal fuoco, si era letteralmente divisa in due dopo essersi incastrata nelle barriere a causa di un contatto con l'Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Questo è il momento in cui il pilota francese è riuscito a mettersi in salvo, anche grazie al tempestivo aiuto dei soccorritori.