“Ciao a tutti, voglio solo dirivi che sto bene! Se non fosse stato per l’Halo non sarei qui a parlarvi, è una grande cosa per noi piloti F1. Per un po’ non sarò in grado di rispondere a tutti i messaggi che ho ricevuto. Grazie per tutto il supporto alla FIA e alle squadra medica che si sono presi cura di me”.