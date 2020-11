La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain 2020 è andata in archivio con il miglior tempo di uno scatenato Max Verstappen, che si dimostra estremamente competitivo anche sul giro secco in vista di una qualifica particolarmente intrigante. L’olandese della Red Bull, nonostante un piccolo problema con il DRS, ha fermato il cronometro in 1’28″355 stabilendo il nuovo primato del circuito di Sakhir e lanciando un segnale di forza molto importante nei confronti della Mercedes in ottica pole position. Alle spalle di Verstappen si sono attestate le due Frecce Nere con il britannico Lewis Hamilton 2° a 263 millesimi ed il finlandese Valtteri Bottas 3° a 366 millesimi di ritardo dalla vetta. Ottimi segnali Red Bull anche per il notevole quarto posto del thailandese Alexander Albon, staccato di 0.663 dal crono del compagno di squadra dopo il brutto incidente di cui si è reso protagonista nella FP2 di venerdì pomeriggio. Gruppo molto compatto tra la quinta e la quindicesima piazza, con undici piloti racchiusi in sette decimi. McLaren sugli scudi con il quinto tempo dello spagnolo Carlos Sainz, a 1.100 dalla testa, mentre completano la top10 Pierre Gasly (AlphaTauri), Lando Norris (McLaren), Daniil Kvyat (AlphaTauri) e le Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez.