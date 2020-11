Sul tracciato di Sakhir (dove si correrà anche nel prossimo fine settimana) storicamente la FP1 è sempre la meno indicativa per diversi motivi. In primo luogo si disputa alla luce del giorno e non in notturna, quindi vive su temperature più alte rispetto a quelle che vedremo in qualifiche e gara. Solitamente questa tappa del Mondiale di F1 si disputa nel corso della primavera, mentre a fine novembre l’escursione termica sarà meno netta rispetto al passato e, infatti, abbiamo al momento solamente 27 gradi sull’asfalto e addirittura qualche goccia di pioggia. Qualcosa di concreto, quindi, si è visto nel corso dei primi novanta minuti del fine settimana del Bahrain, che sono stati sfruttati anche da team e piloti per provare, in selezionati momenti, le gomme Pirelli edizione 2021. Nel caso di Charles Leclerc, ascoltando qualche suo team radio, il giudizio è stato non idilliaco.

Il miglior tempo, e anche questa non è certo una notizia, lo ha fissato Lewis Hamilton con una Mercedes che sembra davvero disegnata appositamente per un lay-out simile fatto di velocità e curve da conduzione. Il sette volte campione del mondo ha concluso con il crono di 1:29.033 con 449 millesimi di vantaggio sul suo compagno di scuderia Valtteri Bottas, che ha fatto segnare il tempo di 1:29.482.

Sotto il muro dell’1:30 si sono spinte solamente le due Frecce Nere, dato che al terzo posto troviamo il messicano Sergio Perez (Racing Point) che stampa un buon 1:30.000 a 967 millesimi di distacco, confermandosi sempre nelle parti alte della classifica in questo scorcio di annata, sognando ancora un sedile per la prossima stagione. Quarto tempo per lo spagnolo Carlos Sainz (McLaren) in 1:30.018 a 985 millesimi. Si ferma in quinta posizione il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) in 1:30.049 a 1.016, mentre è sesto Max Verstappen (Red Bull) in 1:30.294 a 1.261 da Hamilton.

Settimo il suo compagno di team, il thailandese Alexander Albon in 1:30.302 a soli 8 millesimi di distacco. Ottavo tempo per il francese Esteban Ocon (Renault) a 1.351, di un soffio davanti al canadese Lance Stroll (Racing Point) nono in 1:30.426 a 1.393. Chiude la top ten Daniel Ricciardo (Renault) in 1:30.508 a 1.475, mentre in undicesima e dodicesima posizione troviamo le due Ferrari. Charles Leclerc si ferma a 1.556 dalla vetta, mentre Sebastian Vettel è alle sue spalle a 1.595. Chiude tredicesimo il polacco Robert Kubica che ha preso il posto di Kimi Raikkonen in Alfa Romeo in questa FP1 e si è classificato a 1.699 dal Hamilton. Sedicesimo il suo compagno di team, Antonio Giovinazzi, a 1.863.

Messa in archivio la FP1, team e piloti si concentrano in vista della seconda sessione di prove libere che scatterà alle ore 16.00 e, come detto, sarà molto più indicativa rispetto a quanto visto nei primi novanta minuti di azione nel deserto.

