Carlos Sainz e Marc Marquez si sono ritrovati insieme sul set de La Casa di Carta, la celeberrima serie televisiva spagnola trasmessa su Netflix. I due piloti hanno infatti partecipato alle riprese della seconda parte della quinta stagione, che uscirà il prossimo 3 dicembre. L’alfiere della Ferrari e il centauro della Honda sono stati scritturati dal creatore della serie Alex Pina, il quale li ha voluti a tutti i costi per affiancarli alla celeberrima banda di rapinatori.

Ad

Carlos Sainz, reduce dal sesto posto nel GP del Messico, ha voluto scherzare sul suo profilo Instagram: “Quando mi hanno chiesto di girare una parte indossando la tuta rossa mai avrei pensato che sarebbe stata… in una banca!“. La tuta rossa è chiaramente quella iconica della Scuderia di Maranello, ma anche l’abbigliamento tipico dei protagonisti de La Casa di Carta. Marc Marquez sta facendo purtroppo i conti con un problema alla vista, tornerà in pista (si spera) direttamente nel 2022. Vedremo questi due fenomeni del motorsport in panni diversi da quelli in cui siamo abituati ad ammirarli, anche se per il momento non si sa nulla sui ruoli che rivestono: dovremo aspettare ancora tre settimane.

Formula 1 Hamilton consola Bottas: “Non c’è una sola persona responsabile" IERI A 08:44

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

Formula 1 Giovinazzi: "L'Alfa mi rovina le gare? Non ci volevo credere, ma..." IERI A 14:34