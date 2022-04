Brutta disavventura con tanto di spavento per Charles Leclerc . Il pilota monegasco della Ferrari , al comando della classifica piloti del Mondiale 2022 di Formula 1, è stato scippato a Viareggio da un uomo che, con la scusa di volersi fare un selfie insieme a lui, gli si è avvicinato strappandogli dal polso l'orologio, un costoso Rolex. Leclerc, che si trovava in compagnia del suo personal trainer, non ha potuto fare altro che chiedere l'intervento dei carabinieri. Lo scippatore si è invece dato alla fuga.

A rendere nota la notizia è stato lo stesso personal trainer del pilota ferrarista, Andrea Ferrari, con una storia su Instagram: "Sono mesi che via Salvatori (il luogo dello scippo, ndr) è completamente al buio. E sono mesi che segnaliamo questo fatto. Bene, ieri sera in questa strada ci hanno rapinato. Pensate di sistemare i lampioni prima o poi? Chiedo per un amico", le sue parole.

